Ветеран війни проти України попередив Путіна про заколот, а наступного дня відмовився від своїх заяв

Для досі маловідомого російського блогера та ветерана війни РФ проти України, який називає себе Олександром Луніним, останні кілька днів були дуже насиченими.

25 червня він опублікував в мережі Instagram відео, у якому заявив про нібито масові тортури російських військових у зоні бойових дій з боку власних командирів, і вимагав прямої зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним в ефірі й попередив, що якщо цього найближчим часом не станеться, «армія поверне зброю проти Кремля».

Лунін заявив, що він лише передає позицію неназваних представників військових і силових структур, які нібито зустрічалися з ним днем раніше, хоча жодних доказів цього не надав. Допис швидко набрав мільйони переглядів і сотні тисяч вподобань.

Але вже наступного дня він змінив свою риторику.

У відео, опублікованому вранці 26 червня, де майже кожне друге слово є грубою лайкою, а в один момент він навіть плює, щоб підкреслити свої зневажливі слова, Олександр Лунін заявив, що його висловлювання були перекручені.

Явно суперечачи своїм попереднім заявам, він стверджував, що не погрожував військовим заколотом. За його словами, якби офіцери чи солдати справді хотіли влаштувати повстання, вони зробили б це тихо, а не приходили б до нього просити оприлюднити попередження.

Він також, схоже, відмовився від вимоги провести зустріч із Путіним у прямому ефірі, але заявив, що спробує донести до російського лідера інформацію про нібито знущання над військовими, які відмовляються виконувати «самогубні» накази або платити хабарі своїм командирам, щоб уникнути відправлення в бій.

Ознаки втоми

Цей випадок стався на тлі дедалі помітніших ознак втоми російського суспільства від війни, яка, за оцінками західних розвідувальних служб, уже забрала життя понад пів мільйона російських військових.

На п'ятому році масштабного вторгнення, яке, як очікував Путін, мало поставити Україну на коліна за кілька тижнів, між конкуруючими угрупованнями російської еліти дедалі відкритіше точаться суперечки про те, чи слід припинити бойові дії, чи, навпаки, їх посилити.

Напруження через війну посилюється поглибленням економічних проблем, а останні соціологічні опитування засвідчили зниження рейтингу схвалення Путіна.

Ці публікації з'явилися майже рівно через три роки після того, як засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин очолив невдалий заколот, під час якого російські сили рушили на Москву. Тоді це сприймали як найсерйозніший виклик владі Путіна за понад чверть століття його перебування при владі. Через два місяці після того, як він раптово припинив марш, Пригожин загинув унаслідок вибуху літака, який багато хто вважає навмисним убивством.

Жорстоке поводження з рядовими військовими та зневага до їхнього життя з боку командирів і вищого військового керівництва, які відправляли їх у криваві «м'ясні штурми» на Донбасі, були одними з головних претензій Пригожина, який наголошував, що виступає проти високопосадовців військового керівництва, зокрема тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу, а не проти самого Путіна.

«Тупі, самогубні накази»

У відео, опублікованому 25 червня, Лунін заявив: «Десятки, сотні, тисячі наших солдатів сидять у зінданах імпровізовані земляні ями-в'язниці, покарані власними командирами. Сидять, гниють, зазнають тортур і насильства з боку так званого гестапо. За те, що відмовилися виконувати тупі самогубні накази. За те, що відмовилися віддавати свої кошти. А зрештою їх обнуляють, роблять зниклими безвісти».

У дописі від 26 червня він заявив, що отримав «тисячі повідомлень із відеопідтвердженнями» таких зловживань.

Жодних доказів він не надав, але раніше вже з'являлися повідомлення та звинувачення в тому, що військових карали й жорстоко поводилися з ними – іноді утримували в підвалах, ямах або саморобних ізоляторах – за відмову воювати на передовій. Також повідомлялося, що офіцери вимагали від військових гроші, іноді в обмін на те, щоб не відправляти їх у небезпечні наступальні операції або призначати на відносно безпечні посади.

Відповідаючи на запитання журналістів під час регулярної телефонної конференції, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль знає «про існування такого звернення», але не хоче його коментувати, поки не ознайомиться з ним. За словами Пєскова, звернення було сформульоване «дивним» чином. Він також не уточнив, чи знають у Кремлі про допис Луніна від 26 червня.

Це не перший випадок, коли росіяни публікують у соцмережах заяви, які можна сприйняти як погрози або критику на адресу Путіна, а потім пояснюють, що лише намагалися допомогти йому отримати достовірну інформацію, натякаючи, що його оточення вводить його в оману.

Зв'язатися з Луніним, який проживає у Воронезькій області Росії, для отримання коментаря не вдалося.

За даними російськомовного видання «Агентство», у 2023 році він вступив до російського добровольчого батальйону на окупованій Росією частині півдня України, де спочатку служив снайпером, а згодом командиром. До 2023 року він носив прізвище Пустовалов. Сам Лунін повідомив «Агентство», що з 2025 року більше не бере участі в бойових діях, оскільки його «вигнали» з фронту.

«Агентство» також цитує його слова про те, що 24 червня до нього приїхали троє людей на чорному позашляховику – один із міністерства внутрішніх справ і один або, можливо, двоє з міністерства оборони. Крім того, за інформацією агентства, 25 червня він зустрічався з представником адміністрації Воронезької області.

(До підготовки цього матеріалу також долучилася Російська служба Радіо Свобода)