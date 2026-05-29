Рейтинг президента Росії знову знизився, попри зміни методики опитувань ВЦИОМ

Соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦВГД, російська абревіатура – ВЦИОМ), що належить російській державі, знову зафіксувала зниження рівня схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування, опубліковані 29 травня.

Згідно з ними, показник схвалення знизився на 1,9 процентних пунктів порівняно з попереднім тижнем. За даними опитування, роботу Путіна схвалюють 67,5% респондентів.

У середині травня ВЦИОМ, який кілька тижнів поспіль повідомляв про падіння рейтингу Путіна, офіційно змінив методику – тепер опитування проводяться не лише телефоном, а й поквартирно. Після цього рейтинг російського президента зріс – на 1,2 процентних пункти, до 66,8%.





Рейтинг публікується щотижня по п’ятницях о 10:00 ранку за московським часом, проте 1 травня він не з’явився. У перший робочий день після «довгих» вихідних результати опитування також не були опубліковані – до цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль.

Згідно з останніми даними ВЦВГД, на пряме питання про довіру до Володимира Путіна позитивно відповіли 73,7% респондентів – на 0,1 процентних пункти менше, ніж минулого тижня. Рівень підтримки партії «Єдина Росія» також скоротився на 0,4 процентних пункти – до 32,7%

Як передає канал «Настоящее время», раніше коментатори пов’язували падіння рейтингу Путіна з можливим невдоволенням блокуваннями в Інтернеті та економічними проблемами, що зростають. У Кремлі падіння рейтингів російського президента не коментували.