Росія викликала посла Нідерландів через розслідування щодо MH17

17 лютого Росія заявила, що викликала посла Нідерландів через, як заявило МЗС РФ, «нав’язливі спроби» влади Нідерландів притягнути її до відповідальності за збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17 в Україні в 2014 році.

МЗС Росії звинуватило спільну слідчу групу у «політизації» рішення про винуватців катастрофи.

«Заява спільної слідчої групи про припинення розслідування – черговий доказ того, що слідство вичерпало аргументи на підтвердження своєї однобокої обвинувальної позиції. Наголошено, що російська сторона не визнає результатів розслідування, в якому не брала повноцінної участі та від якого від самого початку була усунена», – заявили в МЗС РФ.

У Кремлі і раніше відкинули висновки міжнародних прокурорів, які розслідували збиття рейсу MH17 над Донбасом.

8 лютого стало відомо, що міжнародні прокурори закінчують розслідування у справі про збиття літака. Представники обвинувачення заявили журналістам про виявлення «явних ознак», що президент Росії Володимир Путін погодив застосування в Україні російської ракетної системи, яка збила літак. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, тому вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.

Представники обвинувачення навели перехоплення телефонної розмови 2014 року між російськими посадовцями як доказ того, що дозвіл Путіна був необхідний, перш ніж запит бойовиків на таке обладнання міг бути виконаний.

Крім того, вони відтворили розмову 2017 року між самим Путіним і призначеним Росією очільником окупаційної адміністрації Луганської області, в якій вони обговорювали військову ситуацію та обмін полоненими.

Суд у Нідерландах 17 листопада минулого року визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та загибелі 298 людей на його борту громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення і мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

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Окрім того, суд визначив, що літак «Боїнг-777», що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України. Тоді ж суд встановив, що Росія мала «загальний контроль» над збройними угрупованнями в Донецьку, починаючи з травня 2014 року.

Росія відреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків». Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія «не була допущена до розслідування».

Уряд Нідерландів викликав посла Росії через її «огидну» реакцію на вирок щодо MH17.