У РФ заблокували телеграм-канал, який писав про облави на чоловіків для мобілізації

У Росії заблокували телеграм-канал «Новости происходящего», де жителі обласного центру, міста Пензи, ділилися інформацією про рейди та облави на чоловіків, яких змушують підписати контракт на військову службу.

Увечері 22 червня канал ще був доступний, пише «7×7». Станом на ранок 23 червня там залишилося лише повідомлення про блокування (причини якого не пояснюються) та заклик підписатися на новий, закритий канал.

Канал «Новости происходящего» з'явився в середині червня, коли жителі Пензи стали розповідати про масові облави на чоловіків мобілізаційного віку. За три дні на «Новости происходящего» підписалися понад 600 людей.

Поліція Пензи 21 червня пригрозила, що притягуватиме до відповідальності за поширення недостовірної інформації про «нібито численні затримання чоловіків співробітниками поліції для відправлення до зони СВО».

Джерела поширення «недостовірної інформації» поліція не уточнювала, але видання «7×7» тоді згадувало якраз канал «Новости происходящего».