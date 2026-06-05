Журналісти підтвердили загибель понад 225 тисяч російських солдатів на війні проти України

Журналісти станом на 5 червня підтвердили загибель на війні проти України 225 019 російських військовослужбовців. Про це йдеться у підрахунках, які ведуть Російська служба Бі-бі-сі та «Медіазона» спільно з командою волонтерів.



Цей список сформовано на основі аналізу некрологів, фотографій з цвинтарів та військових меморіалів, а також даних відкритих державних реєстрів. Реальна кількість загиблих може бути набагато більшою.



Розслідувачі нагадують, що з початку літа і до середини осені 2022 року основну тяжкість втрат несли добровольці, тоді як на першому етапі війни великі втрати також мали підрозділи ВДВ, а потім на мотострілецькі війська.

До кінця 2022-го та початку 2023 року різко зросла кількість загиблих серед ув’язнених, завербованих у ПВК «Вагнер». Саме з них формувалися штурмові групи, які використовувалися у боях за Бахмут. У березні 2023 року ув’язнені стали найбільшою категорією втрат російської сторони. Після завершення бахмутської кампанії випадків такого масштабного використання ув’язнених більше не фіксувалося.

Читайте також: Дані ISW: армія Росії з грудня по травень захопила 40,6 квадратних кілометри в Україні, втратила – 281

До вересня 2024 року найчисленнішою категорією загиблих знову стали добровольці. Це пов’язано з тим, що набір ув’язнених значно скоротився, нова мобілізація не проводилася, а потік контрактників і добровольців продовжувався.



Станом на 5 червня також підтверджено загибель понад 7,2 тисяч офіцерів російської армії та інших силових структур.



При цьому частка офіцерів загалом втрат з часом знижується, зазначає «Медіазона». На початку війни, коли у бойових діях брала участь переважно кадрова контрактна армія, офіцери становили до 10% від числа підтверджених загиблих. До листопада 2024 року їхня частка скоротилася до 2–3%, що дослідники пов’язують із зміною характеру війни та масовим залученням пересічних добровольців, які гинуть значно частіше за командний склад.

Водночас у травні російські незалежні видання «Медуза» і «Медіазона» заявили, що число росіян, які загинули під час повномасштабної війні РФ проти України, до кінця 2025 року досягло 352 тисяч осіб. Видання спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 370 890 своїх військових.







