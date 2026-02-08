РФ за тиждень застосувала понад 3 000 засобів повітряного ураження – Зеленський

За цей тиждень Росія атакувала Україну за допомогою понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів випустила РФ по наших містах і селах лише за цей тиждень», – вказав він.

Зеленський наголосив, що сили РФ майже щодня б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках, «і це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру».

Після масованого удару Росії по Україні у ніч на 7 лютого, під час якого було застосовано понад 400 дронів і майже 40 ракет, Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти російського ВПК та фінансового сектору.