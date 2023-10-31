У РФ скоротили карантин перед зустріччю з Путіним – ЗМІ

Карантин, який зобовʼязані відбувати всі учасники зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним, скоротили до пʼяти днів, пише 31 жовтня проєкт журналістки Фариди Рустамової Faridaily.

На карантин учасників зустрічей із Путіним відправляють із початку пандемії в 2020 році. Спочатку термін ізоляції становив два тижні, влітку цього року його скоротили до одного тижня.

Один зі співрозмовників Faridaily уточнив, що ізоляції з тестуванням на COVID-19, грип та ГРВІ потрібно дотримуватись, якщо готується зустріч із Путіним тет-а-тет або планується, що людина контактуватиме з президентом на близькій відстані, наприклад, сидітиме поруч чи тиснутиме руку. У разі відсутності прямого контакту достатньо скласти тести, запевняє джерело.

Ані вторгнення в Україну, ані вакцинація президента від COVID-19, ані ослаблення пандемії не скасували карантину для тих, хто контактує із Володимиром Путіним.

Це добре видно з фотографій та відео публічних зустрічей президента Росії, зазначає Faridaily. Наприклад, усі наради Путіна з урядом проходять по відеозвʼязку, оскільки ізоляція навіть на кілька днів усіх членів уряду одночасно паралізує його роботу.

Щоб Путін не захворів, охорона спеціально збільшує відстань між першим рядом крісел, на яких сидять учасники заходів, та сценою, де виступає Путін. Так було, наприклад, на нещодавньому Валдайському форумі та на форумі «Росія – спортивна держава». На вчорашній нараді в Кремлі, темою якої стала антисемітська акція в Дагестані, члени Ради безпеки та уряду, судячи з відео на сайті Кремля, сиділи від Путіна на відстані кількох метрів.

Наприкінці червня після завершення засідання в місті Дербенті в Дагестані Путін, вийшовши на вулицю, підійшов до групи з кількох десятків людей, головним чином жінок та дітей. Деяким з них він потиснув руки, а одну дівчинку поцілував у щоку. Після цього виникли версії, що то був не президент, а його двійник.

Помʼякшення кремлівського карантину, на думку Faridaily, може бути повʼязане з неформальним стартом президентської кампанії Путіна.

Вибори президента Росії мають відбутися у березні 2024 року. Їхня дата поки не призначена. Путін ще не підтвердив, чи балотуватиметься на наступний термін. Інші можливі кандидати про свої наміри також не заявляли.