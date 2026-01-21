У РФ під час повітряної тривоги загорілася багатоповерхівка, постраждали 11 людей

У селищі Нова Адигея в російській Республіці Адигея увечері 20 січня сталися вибухи, спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Як повідомив очільник регіону Мурат Кумпілов, постраждали 11 людей, з них до лікарні були госпіталізовані дев’ятеро, в тому числі двоє дітей.

Пожежа в будинку розпочалася під час оголошеної тривоги через небезпеку ударів безпілотників. Були закриті аеропорти Краснодара, Сочі та Геленджика.

Кумпілов у першому повідомленні про подію у своєму телеграм-каналі написав про приліт дрона. «Сталася пожежа, яка зачепила багатоквартирний будинок та паркування з автомобілями в аулі Нова Адигея. На місці працюють оперативні служби», – написав голова регіону. За даними телеграм-каналу «База», пошкоджені 12 квартир, жителів евакуювали.

Українські телеграм-канали публікують відео, на яких видно падіння, як вони стверджують, російської ракети ППО. За їхньою версією, саме робота протиповітряної оборони і спричинила пожежу. OSINT-аналіз видання Astra підтвердив, що в будинок могла влучити ракета російської ППО.