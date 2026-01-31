У Росії розробника укриття «Куб-М» звинуватили в отриманні хабаря

У Москві голову Науково-дослідного центру вдосконалення захисних заходів Всеросійського науково-дослідного інституту проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Миколу Посохова та заступника начальника інституту Ігоря Сосунова звинувачують у отриманні хабаря в особливо великому розмірі, повідомляють російські інформагенції з посиланням на джерела.

За даними державної агенції ТАСС, Замоскворецький суд Москви заарештував Сосунова, а Посохова відправив під домашній арешт. Деталі справи поки що невідомі.

Всеросійський науково-дослідний інститут проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій веде наукові розробки в галузі цивільної оборони, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Як зазначає РБК, центр удосконалення захисних заходів є розробником бункера «Куб-М», серійне виробництво якого розпочалося восени 2024 року.