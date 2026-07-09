РФ оголосила в розшук автора сатиричних пісень Семена Слєпакова

Слідчий комітет Росії оголосив у розшук коміка, автора сатиричних пісень Семена Слєпакова, повідомив 9 липня телеграм-канал російського відомства.

Слідчі завершили розслідування кримінальної справи щодо артиста. Його заочно ув'язнили за звинуваченнями в ухиленні від обов’язків іноземного агента.

За даними російських силовиків, Слєпакова двічі за рік притягували до адміністративної відповідальності за порушення норм діяльності іноагента.

Автор проєкту «Наша Russia» та інших виїхав до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді він випустив кілька пісень, у яких критично висловлюється про дії російського режиму. Останній із таких роликів – «Маленькая война» (на мотив раніше популярної пісні уродженки Києва Наталки Корольової «Маленькая страна»), який вийшов у червні 2026 року.