У Росії оголосили в розшук засновника проєкту, який допомагає ухилятися від мобілізації

МВС Росії оголосило у федеральний розшук Григорія Свердліна, правозахисника та засновника проєкту «Ідіть лісом», який допомагає росіянам ухилитися від мобілізації або дезертирувати. Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на базу розшуку відомства.

Приводом для розшуку Свердліна стала порушена щодо нього кримінальна справа, але за якою статтею переслідують чоловіка, не вказано. У коментарі «Медіазоні» Свердлін сказав, що нічого не знає про справу проти нього.

17 листопада міністерство юстиції РФ внесло Свердліна до єдиного реєстру так званих «іноземних агентів». У відомстві стверджують, що він, живучи за кордоном, виступив проти війни, а також «негативно висловлювався» про російську владу.

Проєкт Свердліна «Ідіть лісом» зʼявився восени 2022 року, одразу після оголошення в Росії так званої «часткової» мобілізації. За словами засновника, проєкт – це телеграм-бот, у якому волонтери «радять безпечні маршрути для виїзду з країни, місця, де можна сховатися від повістки в Росії, допомагають із грошима на квиток».

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Свердлін був директором фонду допомоги бездомним «Нічліжка». У березні 2022 року він залишив проєкт і виїхав із Росії.