РФ скоротила список злочинів, які забороняють підписання контракту на війну

Російський президент Володимир Путін 4 серпня підписав поправки до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які розширюють коло людей із судимістю, які можуть укласти контракт з міністерством оборони.

Тепер укласти контракт із військовим відомством зможуть ті, хто засуджений або перебуває під слідством за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також за деякими статтями про незаконний обіг зброї та вибухових речовин, порушення правил безпеки та окремі військові та транспортні злочини.

Заборона, як і раніше, діє для тих, хто засуджений або перебуває під слідством за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, тероризм, державну зраду, шпигунство, диверсії, екстремізм, вимагання та низку інших тяжких злочинів проти держави та громадської безпеки.

Раніше цього ж дня лідер РФ Володимир Путін підписав закон, який обмежує права заочно переслідуваних у Росії критиків влади.