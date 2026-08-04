Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Путін підписав закон, який обмежує права заочно переслідуваних у РФ критиків влади

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін 4 серпня підписав закон «Про тимчасові обмежувальні заходи щодо осіб, які перебувають за межами Російської Федерації та ухиляються від виконання покарання». Він набирає чинності після офіційного опублікування, тобто негайно.

Цей закон спрямований проти людей, які виїхали з Росії та яких заочно засудили за будь-якою статтею Кримінального кодексу або за «політичними» статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.

Серед обмежень, передбачених для таких людей, – блокування рахунків у Росії, заборона продавати нерухоме майно та транспорт, заборона на користування «Держпослугами» (це російський аналог української «Дії») та інтернет-банкінгом, заборона отримання деяких консульських послуг (наприклад, отримання закордонного паспорта).

Державна дума Росії ухвалила цей закон 22 липня.

  • Зображення 16x9

    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG