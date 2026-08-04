Путін підписав закон, який обмежує права заочно переслідуваних у РФ критиків влади

Президент Росії Володимир Путін 4 серпня підписав закон «Про тимчасові обмежувальні заходи щодо осіб, які перебувають за межами Російської Федерації та ухиляються від виконання покарання». Він набирає чинності після офіційного опублікування, тобто негайно.

Цей закон спрямований проти людей, які виїхали з Росії та яких заочно засудили за будь-якою статтею Кримінального кодексу або за «політичними» статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.

Серед обмежень, передбачених для таких людей, – блокування рахунків у Росії, заборона продавати нерухоме майно та транспорт, заборона на користування «Держпослугами» (це російський аналог української «Дії») та інтернет-банкінгом, заборона отримання деяких консульських послуг (наприклад, отримання закордонного паспорта).

Державна дума Росії ухвалила цей закон 22 липня.