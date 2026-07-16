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Новини | Міжнародні

У Росії «іноагенту» Надєждіну заборонили виїзд із країни. Політик побоюється арешту

Російський політик Борис Надєждін
Російський політик Борис Надєждін

Російський опозиційний політик Борис Надєждін повідомив 16 липня, що йому заборонили виїзд із Росії за кордон. Постанову він отримав листом у «Держпослугах» (російський аналог української «Дії»).

«Вночі на «Держпослуги» прийшла ухвала про заборону мені виїзду за кордон. Розбираємось із адвокатами. Говорять, незаконне рішення. Оскаржуватимемо», – розповів Надєждін у своєму телеграм-каналі.

Раніше політик говорив, що розмірковує, чи виїхати з Росії, побоюючись можливого арешту у справі демонстрації «екстремістської символіки». Приводом для справи стало посилання в соцмережі політика на відео з фотографією Олексія Навального. Через це Надєждіна затримали 13 липня. Того ж дня його відпустили, зобов’язавши прийти до суду 17 липня.

Борис Надєждін оголошував про намір брати участь у виборах до Держдуми, які відбудуться у вересні. Він висунувся кандидатом у червні. Невдовзі політика внесли до реєстру «іноземних агентів». Цей статус забороняє брати участь у виборах у Росії.

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