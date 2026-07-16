У Росії «іноагенту» Надєждіну заборонили виїзд із країни. Політик побоюється арешту

Російський опозиційний політик Борис Надєждін повідомив 16 липня, що йому заборонили виїзд із Росії за кордон. Постанову він отримав листом у «Держпослугах» (російський аналог української «Дії»).

«Вночі на «Держпослуги» прийшла ухвала про заборону мені виїзду за кордон. Розбираємось із адвокатами. Говорять, незаконне рішення. Оскаржуватимемо», – розповів Надєждін у своєму телеграм-каналі.

Раніше політик говорив, що розмірковує, чи виїхати з Росії, побоюючись можливого арешту у справі демонстрації «екстремістської символіки». Приводом для справи стало посилання в соцмережі політика на відео з фотографією Олексія Навального. Через це Надєждіна затримали 13 липня. Того ж дня його відпустили, зобов’язавши прийти до суду 17 липня.

Борис Надєждін оголошував про намір брати участь у виборах до Держдуми, які відбудуться у вересні. Він висунувся кандидатом у червні. Невдовзі політика внесли до реєстру «іноземних агентів». Цей статус забороняє брати участь у виборах у Росії.