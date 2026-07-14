«У задушливій камері помру» – російський політик Надєждін припустив, що залишить РФ через можливий арешт

Російський політик Борис Надєждін не виключив, що може виїхати з РФ.

«Так, (це) обговорюється. Не так мною, як сім’єю», – сказав він 14 липня в ефірі YouTube-каналу The Breakfast Show.

У розмові з виданням «Агентство» Надєждін також пояснив, що побоюється можливого арешту.

«Відчуття у мене тривожні. Тому що очевидно: вчора мене просто хотіли закрити. Я, на жаль, не в такому стані здоров’я та віку, щоб, можливо, навіть пережити 15 діб у задушливій камері. Я там просто помру», – розповів політик.

Уранці 14 липня Борис Надєждін також опублікував у своєму телеграм-каналі ролик, в якому пов’язав посилення тиску російської влади зі своїм висуванням на вибори до Держдуми.

Бориса Надєждіна затримали вдень 13 липня. Щодо нього склали адміністративний протокол про демонстрацію «екстремістської символіки». Приводом для цього стало посилання в соцмережі політика на відео з фотографією загиблого в російській колонії опозиціонера Олексія Навального. Увечері Надєждіна відпустили з поліції, зобов'язавши з'явитися до суду 17 липня на засідання щодо його протоколу.

17 червня політик повідомив, що висунув свою кандидатуру на вибори до Держдуми, які відбудуться у вересні 2026 року. Менше ніж через місяць після цього Надєждіна внесли до реєстру «іноземних агентів». Статус «іноагента» забороняє брати участь у виборах у Росії. Таку ж заборону терміном на один рік накладає адміністративна стаття, яку інкримінують політику.