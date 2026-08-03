Антивоєнний політик Надєждін залишив РФ

Антивоєнний політик Борис Надєждін у своєму телеграм-каналі повідомив, що виїхав із Росії. Він опублікував відео на тлі Ейфелевої вежі у Парижі.

«Є добрі новини: я живий і на волі. На жаль, поки не в Росії. Зараз треба озирнутися і зрозуміти, як жити далі. Пізніше напишу про свої плани», – сказав він.

Борис Надєждін – колишній депутат Держдуми від «Союзу правих сил». Широку популярність він здобув у 2024 році, коли спробував висунутись у президенти Росії з антивоєнною програмою. Однак ЦВК відмовила йому в реєстрації, визнавши недійсними дев’ять тисяч підписів, зібраних на його підтримку.

У червні 2026 року політик оголосив про плани балотуватися до Держдуми. 10 липня його визнали «іноземним агентом», а через три дні поліцейські затримали його, але згодом відпустили. 16 липня повідомлялося, що Федеральна служба судових приставів заборонила йому виїзд за кордон через раніше закрите виконавче провадження про банкрутство.

17 липня суд у Москві оштрафував Надєждіна на 1000 рублів у адміністративній справі про демонстрацію «екстремістської» символіки. Приводом для протоколу стало відео в телеграм-каналі від 2023 року, в якому протягом десяти секунд можна було побачити фотографію опозиціонера Олексія Навального. Через два дні після суду Надєждін оголосив про припинення своєї виборчої кампанії до Держдуми.