ISW: Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення щодо мобілізації, але Кремль готує умови

Кремлівські чиновники розглядають широкий спектр варіантів підтримки потенційної мобілізації в Росії в майбутньому в той час, як лідер РФ Володимир Путін, ймовірно, продовжує зважувати свої варіанти, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські чиновники, схоже, обговорюють впровадження мобілізації восени, але Путін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Однак Кремль встановлює умови для сприяння мобілізації, якщо Путін вирішить вдатися до такого кроку в майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що 26 липня Путін підписав закон, який розширює доступ Росгвардії і Міністерства оборони Росії до інформації про російських військовослужбовців і їхні сім’ї в Єдиному державному реєстрі, що, як зазначило Міністерство оборони Росії, скоротить бюрократичні процедури і час обробки документів.

Закон був ухвалений після пропозицій Росгвардії від 21 липня щодо розширення правил цивільної оборони для захисту російського суспільства від невизначених «небезпек» під час мобілізації, воєнного стану і воєнного часу, відзначили в ISW.

«Кремль від 2025 року оптимізує бюрократичні процедури, пов’язані з мобілізацією: у листопаді 2025 року Путін підписав закон, який змінив адміністративний процес призову до російської армії, перевівши його на цілорічний цикл замість попередніх піврічних циклів, що дозволило значно збільшити темпи, з якими Росія може призивати й обробляти дані більшої кількості призовників і резервістів. ISW, як і раніше, вважає, що мобілізація є для Путіна дуже особистим рішенням, яке залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою й цілісності Кремля, і що залишається незрозумілим, чи вирішить Путін провести мобілізацію і яким чином він це зробить», – йдеться у звіті.

Раніше видання «Верстка» і «Важливі історії» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, повідомляли, що в Кремлі обговорюють можливість нової мобілізації восени 2026 року. За даними співрозмовників видань, підготовчі заходи вже ведуться, але остаточного рішення поки що не схвалили.

«Верстка» днями, посилаючись на джерела в російському уряді і близькі до нього, повідомила, що російські чиновники обговорюють потенційне запровадження нових обмежень для російського населення у разі мобілізації після виборів до Державної думи Росії у вересні 2026 року.

Видання цитувало двох політичних стратегів, які працюють з Кремлем, які заявили, що «серйозний» провал на передовій або в російських зусиллях із вербування може спровокувати мобілізацію, і що деякі представники служб безпеки РФ виступають за повне або часткове встановлення воєнного стану для запобігання громадянським заворушенням у разі мобілізації.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що російський лідер Володимир Путін готується до мобілізації, про що свідчать дані розвідки.

«Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію», – сказав український президент.

За його словами, лідер РФ планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Офіційно влада РФ про плани з мобілізації не оголошувала.