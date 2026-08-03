РФ порушила справу проти Apple – через відмову встановлювати Мах і RuStore

Російська Федеральна антимонопольна служба повідомила про порушення справи щодо американської компанії Apple.

У повідомленні регулятора йдеться, що він раніше надіслав Apple попередження «про необхідність усунути дискримінаційні умови для російських пошукових систем та виконати вимоги щодо встановлення вітчизняного програмного забезпечення на пристроях із iOS».

Стверджується, що компанія Apple частково виконала вимоги – в оновленій версії програмного забезпечення «реалізована можливість попереднього встановлення російської пошукової системи». Однак вимога про встановлення російських застосунків не була виконана.

«Компанія не виконала попередження ФАС Росії щодо передустановки на пристрої з операційною системою iOS (iPhone, iPad) національного месенджера та вітчизняного магазину застосунків», – ідеться в повідомленні пресслужби.

Як зазначають «Обережно, новини», з 2022 року Apple зупинила офіційний продаж своїх пристроїв у Росії та припинила постачання до країни. Тепер пристрої американської компанії в Росії продають лише через сірий імпорт.