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Apple вилучила «ВКонтакте» із AppStore. Москва обурена

«ВКонтакте» у магазині застосунків, фото архівне
«ВКонтакте» у магазині застосунків, фото архівне

Із магазину застосунків App Store, яким користуються власники смартфонів IPhone та іншої продукції компанії Apple, 25 червня зникли основний застосунок соціальної мережі «ВКонтакте», застосунок електронної пошти Mail.ru, а також ще кілька програм холдингу VK — VK Відео, VK Музика, VK Месенджер та «Дзен». Крім того, став недоступним застосунок соціальної мережі «Одноклассники».

У компанії Apple не називали причину видалення програм.

У російському міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій (Мінцифри) заявили, що компанія Apple видалила програми VK із AppStore без підстав, і це «політично вмотивоване рішення».

У міністерстві зазначили, що Apple «цілком ігнорує» соціально значущі функції вилучених застосунків, які використовуються, зокрема, для попередження про ризики надзвичайних ситуацій та подій.

Вилучення застосунків VK у Мінцифри також назвали «проявом недобросовісної конкуренції». За версією відомства, таким чином компанія Apple хоче захистити інтереси зарубіжних платформ, які нібито витісняються російськими програмами. При цьому сама Apple, як зазначили в Мінцифри, не дає обирати за замовчуванням пошукову систему та встановлювати російський магазин застосунків на своїх пристроях.

У зв’язку з цим міністерство звернулося до російської антимонопольної служби і попросило «в оперативному режимі розглянути дані факти».

У VK наголосили, що компанія ніколи не була під санкціями, і заявили, що своїми діями Apple обмежує росіян у доступі до сервісів, «якими щодня користуються десятки мільйонів». Наслідком вилучення стане те, що користувачі не отримуватимуть пуш-повідомлення і не зможуть завантажувати та оновлювати програми.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вилучення застосунків VK з магазину Apple «ставить питання про надійність цього сервісу і про те, наскільки можна йому довіряти як постачальнику комерційних послуг». «Перейдіть на Android, перейдіть на наші системи, перейдіть на наш аналогічний сервіс та користуйтеся своїми улюбленими сервісами», – сказав він, звертаючись до росіян.

На початку червня з App Store так само зник месенджер Мах, який російська влада активно просуває як альтернативу забороненим або обмеженим на території РФ західним сервісам. Після цього користувачам, у яких був встановлений Мах, перестали надходити пуш-повідомлення про дзвінки та повідомлення. У Apple заявили, що Мах був вилучений із App Store «відповідно до правил дотримання санкцій».

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