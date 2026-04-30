Cloudflare позначив російський месенджер Мах як «шпигунське ПЗ». Це може мати наслідки

Хостинг-провайдер Cloudflare позначив домен російського «національного месенджера» Мах як «шпигунське програмне забезпечення», свідчать дані сервісу Cloudflare Radar.

У картці домену вказано, що у нього є TLS-сертифікат, який підтверджує автентичність проєкту та використовується для захищеного з’єднання за протоколом HTTPS. У App Store і Google Play месенджер наразі доступний.

Поява такої ж познаки, ймовірно, стала однією з причин видалення з App Store неофіційного клієнта Telegram – застосунку Telega, який набрав популярності в Росії на тлі блокування оригінального месенджера.

Незабаром після того, як програма зникла з App Store, з'ясувалося, що Cloudflare позначив два домени, що стосуються месенджера Telega, як шпигунське програмне забезпечення. Після цього стався і відгук TLS-сертифіката.

Співрозмовник видання «Код Дурова» зазначав, що ключовим чинником, імовірно, стало саме відкликання сертифікату, «бо його наявність у проєкту має значення для присутності на таких офіційних майданчиках, як App Store». За його словами, до видалення програми з App Store призвели і позначка Cloudflare, і відгук TLS-сертифіката. У середині квітня користувачів айфонів також стали попереджати, що Telega «містить шкідливий код».