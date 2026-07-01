Москва погрожує Apple штрафом 4 млн рублів – через «дискримінацію» російських розробників

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії видала попередження компанії Apple через те, що на iPhone та iPad як стандартне налаштування встановлена іноземна пошукова система.

Для використання російських пошукових систем користувач має змінювати налаштування вручну, стверджують у відомстві. «Це створює дискримінаційні умови для вітчизняних розробників і призводить до обмеження прав та інтересів невизначеного кола споживачів», – вважають у ФАС.

Ще одним приводом для попередження стало невиконання вимог щодо встановлення російського програмного забезпечення на пристрої з операційною системою iOS. Йдеться серед іншого про месенджер Мах та російський магазин застосунків.

ФАС дали Apple час до 15 липня, щоб усунути порушення. Якщо компанія проігнорує попередження, їй загрожує штраф до чотирьох мільйонів рублів у справі про порушення антимонопольного законодавства, додали у відомстві.

У червні з магазину застосунків App Store зникли месенджер Мах, основна програма соцмережі «ВКонтакте», застосунки електронної пошти Mail.ru, а також ще кілька програм холдингу VK. Крім того, став недоступним застосунок соцмережі «Однокласники».

У Apple заявили, що Мах вилучений із App Store «відповідно до правил дотримання санкцій». Причини вилучення інших програм невідомі.

Російське міністерство цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій (Мінцифри) назвало вилучення VK з AppStore «політично вмотивованим рішенням» та поскаржилося до ФАС. У Кремлі заявили, що вилучення застосунків VK з магазину Apple «ставить питання про надійність цього сервісу і про те, наскільки можна йому довіряти як постачальнику комерційних послуг».