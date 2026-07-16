Застосунки російських соцмережі VK та месенджера Max видалили з Google Play

Застосунки російських соціальної мережі VK та месенджера Max видалені з магазину Google Play, повідомили в компанії VK.

За даними компанії, раніше встановлені програми продовжують працювати без обмежень. Їх, як і раніше, можна скачати через RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps та інші альтернативні магазини застосунків для Android. При цьому телеграм-канал Mash повідомив, що програми також зникли з магазину Huawei AppGallery.

На початку липня Max видалили з App Store. У Apple пояснили це рішення дотриманням санкцій. Після цього розробники попередили користувачів, що на пристроях iPhone перестануть надходити повідомлення про нові повідомлення та дзвінки, і рекомендували періодично відкривати програму вручну.

Минулого тижня Євросоюз запровадив санкції проти холдингу VK та ТОВ «Комунікаційна платформа» – юридичної особи месенджера Max. В обґрунтуванні санкцій ЄС зазначив, що розробка Max відбувалася під контролем ФСБ, і застосунок використовується російською владою для посилення контролю над користувачами.

Бета-версія Max була представлена в березні 2025 року як російська альтернатива Telegram і WhatsApp. Попри підтримку з боку влади, широкого поширення месенджер не має. Серед причин експерти називають відсутність наскрізного шифрування, секретних чатів, повідомлень, які самознищуються, а також двохфакторної аутентифікації.