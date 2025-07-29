Журналістку Ольгу Комлєву в РФ засудили до 12 років колонії

Кіровський районний суд столиці російського регіону Башкортостану Уфи 29 липня засудив журналістку видання RusNews та колишню волонтерку штабу опозиційного політика Олексія Навального Ольгу Комлєву до 12 років колонії загального режиму. Її визнали винною в участі в екстремістській спільноті у так званій «справі ФБК» та в поширенні «військових фейків», повідомляє проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії.

Суд також призначив Ользі Комлєвій обмеження волі на один рік. Її позбавили права адмініструвати сайти та заборонили організовувати та брати участь у масових заходах упродовж п’яти років.

Прокуратура просила засудити журналістку до 13 років колонії.

Адвокат Комлєвої Михайло Лаврентьєв повідомив виданню «Коммерсант», що оскаржить вирок.





Ольгу Комлєву затримали в Уфі 27 березня 2024 року. Тоді її викликали на допит до Слідчого комітету в «справі ФБК». Того ж дня її звинуватили, а через добу суддя Кіровського районного суду задовольнив клопотання слідства про відправку обвинуваченої в СІЗО, попри діабет другого типу і те, що Комлева виховує неповнолітню дитину.

15 травня правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» визнав журналістку політичною ув’язненою. 23 липня 2024 року стало відомо, що слідство звинуватило Комлеву також у поширенні «фейків» про армію.



