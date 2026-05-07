На Уралі дослідника сталінських репресій заарештували за статтею про сприяння тероризму

Дослідника сталінських репресій Олега Новосьолова ув'язнили за статтею про сприяння терористичній діяльності, повідомляє видання 66.ru з посиланням на пресслужбу Верх-Ісетського районного суду російського міста Єкатеринбурга. Ім’я Новосьолова також включили до списку «терористів та екстремістів», це сталося 28 квітня.

Що саме інкримінують 37-річному Новосьолову, невідомо.

Олег Новосьолов досліджує репресії на Уралі під час Великого терору. Він став цікавитися темою як волонтер «Меморіалу», а з 2018 року працює в Державному архіві адміністративних органів Свердловської області. Восени 2025 року Новосьолов розповідав, що архів став обмежувати доступ до справ реабілітованих жертв політичних репресій.

Його телеграм-канал «Репресії у Свердловську» не оновлювався з 20 квітня. В останньому на цей момент пості він розповів про меморіал репресованим у Томську, який влада обнесла парканом і знесла.