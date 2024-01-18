У РФ внесли до реєстру «нацистських» вітання «Слава Україні»

Міністерство юстиції РФ внесло до переліку так званих «нацистських» організації, символіка яких офіційно заборонена, Організацію українських націоналістів (ОУН), її підрозділи та гасла, зокрема, вітання «Слава Україні! – Героям Слава!» (вони нині в Україні мають офіційний статус, наприклад, використовуються у Збройних силах України).

«Нацистськими» в Росії, як випливає з переліку, крім ОУН, визнаються Українська повстанська армія (УПА) Українська національна асамблея (УНА) та Українська народна самооборона (УНСО).

Також до переліку внесені емблеми та символи цих організацій, серед яких – стилізований золотий тризуб, середній елемент якого виконаний у формі меча, а також прапор ОУН із червоною та чорною горизонтальними смугами.

До цього реєстру відомство, згідно з постановою уряду РФ, має вносити організації, які, на думку російської влади, співпрацюють з особами чи обʼєднаннями, які заперечують вирок Нюрнберзького трибуналу чи інших трибуналів за підсумками Другої світової війни.

Видання «Важные истории» звернуло увагу, що хоча сам перелік «нацистських» організацій був затверджений ще у 2015 році, перші чотири позиції, на яких опинилися українські організації, у ньому заповнили 17 січня 2024 року.

За публічну демонстрацію символіки цих організацій передбачено адміністративну відповідальність (стаття 20.3 КоАП РФ). Для громадян передбачений штраф до двох тисяч рублів або арешт на 15 діб, для посадових осіб – штраф до чотирьох тисяч рублів, а для юридичних осіб – штраф до 50 тисяч рублів.