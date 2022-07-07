РФ веде війну на виснаження, але зараз її війська дещо знизили свою активність – військові

Росія веде війну на виснаження, заявляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«З огляду на масштаби, завдання та терміни так званої «спецоперації» РФ веде війну на виснаження. На теперішній час основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом не встановлено. Найбільш складна обстановка – на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області», – сказала вона під час брифінгу.



Маляр зауважила, що не виключається проведення військами РФ наступу в напрямку Запоріжжя або обходу в напрямку Велика Новосилівка-Покровське з метою оточення українських підрозділів.



Водночас у Генштабі ЗСУ спостерігають зниження активності російських військ.



«Так, ми спостерігаємо, що ворог дещо знизив свою активність. Це стосується не завдання вогневого ураження, а суто тактичних дій піхоти на полі бою. Є тенденція до зменшення бойових зіткнень, але ситуація на фронті складна», – сказав на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Як заявляли у британській розвідці, втрати російської сторони свідчать про «надзвичайне виснаження» російських і проросійських сил на Донбасі.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував.