Суди РФ стали враховувати VPN як обтяжувальну обставину – ЗМІ

Російські суди стали застосовувати поправки 2025 року, що дозволяють вважати використання VPN обтяжувальною обставиною під час скоєння злочинів, повідомляє видання «Верстка», яке виявило перші дві такі справи.

Першу справу розглянув Новомосковський районний суд Тульської області у грудні 2025 року. Місцевого жителя засудили до року та восьми місяців колонії загального режиму у справі про купівлю наркотиків. Суд зазначив, що обвинувачений використав «програмно-апаратний засіб доступу до ресурсів з обмеженим доступом» і визнав це обтяжувальною обставиною.

Другу аналогічну справу в лютому 2026 року розглянув Ухтинський міський суд Республіки Комі. Підсудний отримав три роки умовно також у справі про наркотики, де суд врахував використання сервісу обходу блокувань.

З формулювань вироків неясно, чи йдеться саме про VPN або про інші інструменти, наприклад браузер Tor. Але російська влада відносить VPN до таких засобів, зазначає «Верстка».

У правозахисному проєкті «ОВД-Інфо» повідомили, що їм наразі не відомо про застосування цієї норми в політично мотивованих справах.

Поправки, що включили використання VPN до переліку обтяжувальних обставин, набрали чинності 1 вересня 2025 року. При цьому саме використання VPN у Росії, як і раніше, не вважається кримінальним правопорушенням.