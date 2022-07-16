Втрати РФ в особовому складі на війні в Україні перевищили 38 тисяч – ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 38 140 військових. За добу, 15 липня, загинули близько 140 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1675 танки (5 за останню добу)

3874 бойових броньованих машин (+8)

846 артилерійських систем (+4)

247 РСЗВ

109 засобів ППО

220 літаків (+1)

188 гелікоптерів

687 БПЛА

162 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

68 одиниць спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.