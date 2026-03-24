РФ засудила журналістку Лученко до 8 років за ґратами – за пост про удар по «Охматдиту»

Суд у столиці РФ Москві заочно засудив російську журналістку Ксенію Лученко до восьми років колонії у справі про так звані військові фейки. Прокурори просили для Лученко вісім із половиною років колонії.

Ксенія Лученко живе за кордоном, сфера її інтересів – релігійне життя, вона веде телеграм-канал «Православ’я і зомбі». Кримінальну справу проти неї порушили у вересні 2025 року. Приводом став пост про ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві у липні 2024 року. Тоді загинули двоє людей, понад 30 були поранені.

«Російська православна держава відзначила «День сім'ї, любові та вірності», вдаривши ракетною бомбою по дитячій лікарні в Києві. А в Росії проходить «Парад сімей». Почали ще у вихідні, але в більшості міст сьогодні… Вони служать святкову літургію, потім йдуть цим парадом-ерзац хресною ходою, співають тропарі, потім вручають якісь медальки багатодітним сім'ям, а в цей час на українських дітей летять бомби. Такі ось «цінності Святої Русі», – йдеться у пості.

Залучені слідством експерти вважали, що у повідомленні дії російської армії "охарактеризовані як насильницькі, пов’язані із загибеллю людей, у тому числі неповнолітніх осіб, а також із руйнуванням цивільної інфраструктури».

Восени 2025 року Лученко в Росії оголосили в розшук, внесли до реєстру «терористів та екстремістів» і заочно заарештували.



