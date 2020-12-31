Журналісти Радіо Свобода звинуватили генерального директора USAGM у «вихолощенні незалежності»

Представники 23 мовних служб Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) написали відкритого листа генеральному директорові Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майклу Пеку, звинувачуючи його у «вихолощенні незалежності тієї новинної організації, яку йому довірили захищати».

Лист від 30 грудня, підписаний редакційною колегією RFE/RL і переважною більшістю директорів мовних служб, також направили керівництву Сенату та Палати представників, законодавцям обох партій і керівнику перехідної команди USAGM обраного президента США Джо Байдена.

Журналісти RFE/RL, зокрема, критикують перегляд Пеком угоди з мовником про надання гранту з метою «скасування» фінансової автономії та «введення призначених ним осіб як у RFE/RL, так і в раду директорів на два роки».

Автори листа стверджують, що такий крок «суперечить процесу призначення, закріпленому в законі та наших підзаконних актах, і є саме тим видом маневру політичної влади, який RFE/RL регулярно спостерігає в таких місцях, як Росія, Угорщина, Білорусь і Таджикистан».

У листі журналісти Радіо Свобода звинуватили Пека в тому, що він «не лише не виконав свій обов’язок піклуватися про RFE/RL», але й «вдався до цілеспрямованих заходів для нападу організацію й ослаблення її».

«У цей критичний момент нашої історії ми просимо вас використати дні, що у вас залишились, для підтримки плавної, професійної та прозорої передачі влади новій адміністрації USAGM», – йдеться в листі.

У коментарі CNBC Пак заявив, що цей лист «сповнений неточностей».

«Не було спроб «скомпрометувати свободу (організації) від політичного впливу». Навпаки, всі дії, які я вживав, базувалися на моїй наданій Конгресом відповідальності та відданості виконанню місії USAGM», – сказав Пек.

Протягом останніх тижнів Байден і його перехідна команда – на чолі з Річардом Стенгелем – заявили, що повністю переглянуть дії Пека, і натякнули, що можуть замінити його, але наразі незрозуміло, чи можна легко змінити його кадрові чи інші кроки.

У листопаді федеральний суддя США постановив, що Пек неналежно діяв щодо висвітлення новин і редакційного персоналу міжнародних мовників, підконтрольних його агентству, і наказав припинити втручання в ці сфери.

Менш два тижні тому Пек призначив колишнього журналіста «Голосу Америки» (VOA) Теда Ліпієна президентом RFE/RL, на додаток до низки інших призначень керівництва у VOA й інших структурах, що перебувають під контролем USAGM.

У червні Сенат, де більшість мають республіканці, затвердив Майкла Пека, висунутого президентом США Дональдом Трампом, генеральним директором Агентства США з глобальних медіа терміном на три роки. Після призначення він звільнив кількох керівників, зокрема президента Радіо Свобода Джеймі Флая. Пізніше він відмовився давати свідчення перед комісією Палати представників, яка вивчала його рішення, зокрема про звільнення керівників RFE/RL, Radio Free Asia і OCB. Тодішній директор VOA Аманда Беннетт подала у відставку за два дні до того, як Пек приєднався до агентства.

Демократи та деякі республіканці звинуватили Пека в тому, що він намагається перетворити американські новинні мережі на протрампівські ЗМІ.

Законодавство вимагає, щоб інформаційні організації, що контролюються USAGM, були об’єктивними і збалансованими.