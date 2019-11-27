Рябошапка заявив, що звільнив Кулика

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у коментарі Радіо Свобода заявив, що звільнив прокурора Костянтина Кулика 22 листопада.

«Правда», – написав Рябошапка у текстовому повідомленні.

Прокурор Кулик був залучений до розслідування справи енергетичної компанії Burisma, де працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер.

Втім, за словами генерального прокурора, звільнення не пов'язане з провадженням щодо Burisma, оскільки ​Кулик просто не пройшов атестацію.

Костянтин Кулик у 2014 році став військовим прокурором антитерористичної операції. У 2016 році українські правоохоронці звинувачували його в незаконному збагаченні. Сам прокурор заперечував звинувачення.

Згодом він працював заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва й начальником відділу процесуального керівництва в кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури.