Рябошапка: прокурор, який вів справу Burisma, не пройшов атестацію

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що прокурор Костянтин Кулик, який вів справу щодо компанії Burisma, буде звільнений з органів прокуратури. В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода і Голосу Америки «Настоящее время» Рябошапка пояснив, що зі справою Burisma це звільнення не пов’язане.

«Цього прокурора знає весь світ тепер. Це Костянтин Кулик. Він не прийшов на тестування, закон не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», – сказав Рябошапка.

Також у зв’язку зі справою Burisma Рябошапка вказав, що американські прокурори не зверталися до Генеральної прокуратури України по сприяння в провадженні щодо цієї компанії.

Американський телеканал FoxNews 2 жовтня оприлюднив нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генеральний прокурор України розповів, як був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віцепрезидента США Джо Байдена під тиском з боку США.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це «не було в інтересах Джо та /або Гантера Байдена».

«Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Гантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні», – йдеться у записах Джуліані, оприлюднених FoxNews.

21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.