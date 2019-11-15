Генеральний прокурор Рябошапка: посадки будуть

Ірина Ромалійська

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Ірині Ромалійській розповів про розслідування, які найбільше турбують сьогодні українське суспільство та міжнародні ЗМІ, – «справу Бурісми» і Коломойського, а також про обіцяні посадки, про загадкового «Джокера» і про розслідування вбивств Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

Справа «Бурісми», де працював син віцепрезидента США Джозефа Байдена

– Ви два тижні тому сказали, що проводите аудит справ, де, можливо, піде мова і про компанію «Бурісма» – провели, закінчили?

– Поки що ні, тому що аудит стосується багатьох справ, і в тому числі одного великого провадження, номер якого знають багато навіть українців і яке в тому числі може стосуватися діяльності компанії «Бурісма» й інших осіб, які причетні до цієї компанії. У провадженні ми нараховуємо декілька тисяч томів, не сотень, а тисяч. Тобто це справа не одного дня і не одного місяця.

Руслан Рябошапка далі розповів, що існує 13 чи 14 проваджень, де фігурує Микола Злочевський, власник компанії «Бурісма» і колишній міністр екології в уряді часів президента Віктора Януковича. Справу «Бурісми» веде прокурор Костянтин Кулик, який не пройшов переатестацію співробітників Генеральної прокуратури і, ймовірно, буде звідти звільнений до 1 січня, коли завершиться реформа Генеральної прокуратури, яка з нового року стане Офісом генерального прокурора України.

– Чи ви відчуваєте тиск на себе у зв’язку з цією справою?

Ні з боку нашого президента, ні з боку іноземних політичних осіб я не відчуваю тиску

– Що стосується цієї справи, цього провадження – ні. Ні з боку нашого президента, ні з боку іноземних політичних осіб я не відчуваю тиску. Я є вільний робити все, що вважаю правильним, і що відповідає законові. А не те, що хтось хоче збоку.

Із приводу інших форм тиску Руслан Рябошапка сказав, що не може сказати, що він «не помічає медійних атак» із боку «маргінальних політиків» і «втікачів», які перебувають за кордоном, але «не бачить сенсу» звертати на них увагу.

Співпрацю з Державним бюро розслідування Рябошапка вважає «прекрасною»: жодних конфліктів – «вперше в історії України, коли вся правоохоронна система працює як один механізм».

Про боротьбу з корупцією

– Про Україну зараз багато говорять у США. І президент Дональд Трамп, і міністр юстиції Вільям Барр говорили, що в Україні недостатньо борються з корупцією. Як ви оцінюєте рівень боротьби?

– Вони можуть говорити все, що завгодно. Вони мають право говорити все, що хочуть. Ми ж робимо свою справу. Ми дійсно бачимо проблему з корупцією. І зараз і Антикорупційне бюро, і Спеціалізована прокуратура досить активно працюють у цьому напрямку. А Державне бюро розслідувань на цьому тижні оголосило підозру кільком високопоставленим особам Міністерства оборони – це стосується закупівлі бракованих, неякісних бронежилетів. Хоча робота йде не так активно, як ми б хотіли, але прогрес, мені здається, відчутний. Справа в тому, що побороти корупцію швидко – нереально і неможливо, в принципі. Для цього потрібно серйозний час.

– Якщо у вас завтра з’явиться справа, наприклад, проти народного депутата Дубинського, який пов’язаний з олігархом Ігорем Коломойським, що будете робити?

– Ми не зможемо порушити закон і не почати розслідування. Ми це розслідування почнемо і будемо працювати з матеріалами, допитувати, робити інші процесуальні дії. Зараз же одне з таких проваджень розслідує Національне антикорупційне бюро. І Спеціалізована антикорупційна прокуратура допитувала народних депутатів. У тому числі і Дубинського.

– Ви маєте на увазі справу, в якій перевіряють, чи брали депутати хабаря за те, щоб не підтримати законопроєкт певний? Там же були просто заяви-звинувачення і результати цирку з проходженням поліграфа?

– Але не факт, що не з’являться інші докази, які дозволять змінити процесуальний статус зі свідка на інший.

Руслан Рябошапка додав, що «можуть бути інші процесуальні засоби доказування, крім поліграфа і простого допиту», щоб довести, що це був хабар.

Про повідомлення сайту «Цензор.Нет» про підготовку справ Гонтаревої

– Таке розслідування проводилось Міністерством внутрішніх справ, але проєктів підозр до нас, у Генеральну прокуратуру не надходило. Тому очевидно, що ця інформація є невірогідною. Це неправда. Це було, таке враження, зроблено умисно. Для того, щоб негативно вплинути на нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом перед приїздом місії.

Руслан Рябошапка заперечив можливий тиск із боку Ігоря Коломойського. Щодо справи підпалу заміського будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, то Генеральна прокуратура «здійснює контроль над розслідуванням цієї справи», і результати розслідування «можуть бути досить неочікуваними», але про це «поки що рано говорити».

Про справи проти колишнього президента України Петра Порошенка

Більшість цих проваджень були відкриті «за зверненням Портнова». Деякі розслідування вже завершені, готові проєкти підозр. Деякі справи «на цій стадії зупинені». Інші тривають. У прокуратурі є власні розслідування, пов’язані з колишнім президентом України. Йдеться про «зловживання владою і службовим становищем».

На п’ятницю заплановано допит Петра Порошенка про справу Іловайська, де він «проходить як свідок», але є і інші справи, де він «має інший статус, не свідка».

Про судову систему у зв’язку з «плівками Павла Вовка»

За словами Руслана Рябошапки, судова система так і залишилася «закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють цією судовою системою». Те, що було в окружному адміністративному суді Києва, – це одна сота того, що відбувається. Керівники Верховного суду, касаційних судів, інші впливові судді далі мають «серйозний вплив». І «вся країна знає їхні імена».

Спроби президента Володимира Зеленського «перезавантажити» орган, що відповідає за відбір та звільнення суддів, зустрів «саботаж» з боку Вищої ради юстиції. На думку Рябошапки, потрібні «радикальніші заходи», «спілкуватися з саботажниками в рамках Кримніального процесуального кодексу».

Розслідування справ Майдану

На думку Рябошапки, передача справ до новоствореного управління «точно не погіршить розслідування». Планується провести інвентаризацію цих справ. За словами Рябошапки, близько 40 проваджень підуть у Національне антикорупційне бюро після того, як їх від’єднають від інших справ, не пов’язаних безпосередньо з убивствами на Майдані: «Суспільство в першу чергу чекає відповіді на те, що сталося тоді. І хто винен в цих кривавих подіях».

Чи будуть знайдені замовники вбивства Гонгадзе та Шеремета

За словами Рябошапки, справа Георгія Гонгадзе – це одна з тих справ, де суспільству «можна чи потрібно надавати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається». На його думку, «дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після вчинення злочину». Як каже Рябошапка, «злочин розслідується протягом 20 років, різними прокурорами, заступниками прокурорів, багато що було втрачено, багато що було зроблено так, щоб потім нічого не можна було довести». Але його команда буде «намагатися фіналізувати це розслідування щодо замовників». Рябошапка не виключає, що суспільству доведеться сказати «про неможливість встановити тих, хто був реальним замовником цього злочину», і не «годувати суспільство обіцянками».

Щодо справи про вбивство Павла Шеремета, то він сказав: «Я думаю, що ми його розкриємо», і протягом найближчого часу.

Про реформи у прокуратурі

– Після реформи прокуратури наскільки скоротиться штат, і чи впорається він з великою кількістю справ?

– Ми оцінюємо, що на третину. Ми подивились статистику того, що робиться в центральному апараті, в Генеральній прокуратурі – і ми бачимо, що слова про величезне завантаження, м’яко кажучи, далекі від правди. Проблема є в місцевих прокуратурах – там, де дійсно велике навантаження. І тому ми поряд із скороченням центрального апарату, обласних прокуратур будемо збільшувати кількість прокурорів у місцевих, районних прокуратурах. Власне, там, де повинно бути більше людей і більше справ. Зараз ми проводимо переатестацію. Ми повинні залишити найкращих і найбільш доброчесних, порядних людей. А крім того, ми з початку року запровадимо відбір нових людей, які не були в системі, які мають юридичний досвід, роботу або практику юридичну, але не були в системі прокуратури, з тим, щоб мати свіжу кров і нові погляди на систему.

Справи, пов’язані з російською агресією – збиття рейсу MH17, захоплення кораблів у районі Керченської протоки і російською окупацією

– Це все було в одній системі прокуратури, але ми створили спеціальний департамент і призначено на високу посаду заступника генерального прокурора людину, яка буде опікуватися цим блоком справ. Ми їх зберемо з різних підрозділів. Гюндуз Мамедов, який є заступником генерального прокурора, буде курувати цей департамент, а також ті прокуратури, які є дотичними до власне зони розмежування – це прокуратури Автономної республіки Крим, Донецької і Луганської області.

І робота буде спрямована в тому числі і на перехідне правосуддя, на те, щоб розуміти, що відбувається, які злочини вчиняються на нашій території, на лінії зіткнення, і так само на окупованих територіях. Відповідно, ці всі злочини документуватимуться. Матеріали передаватимуться в міжнародні інстанції. І відповідно Гюндуз Айдинович буде відповідати за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом і з іншими кримінальними інстанціями міжнародними.

Хто такий «Джокер», який листувався з народними депутатами від імені Руслана Рябошапки?

– Та я сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких він листувався, і ми дізнаємось більше правди.

За словами Рябошапки, «Джокер» написав і йому таке послання: «Я Джокер, я вибачаюсь за те, що ми використовували ваше ім’я в листуванні». Рябошапка на послання не відповів.

Про посадки, яких нібито вимагає українське суспільство – чи вони будуть?

– Будуть. Ви бачите кількість високопосадовців, які вже притягнуті до кримінальної відповідальності. Той самий Пашинський (Сергій Пашинський, колишній депутат Верховної Ради), Гладковський (Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони), Дубневич (Богдан Дубневич, колишній депутат Верховної Ради), Олег Бахматюк (великий бізнесмен), Жеваго (Костянтин Жеваго, колишній депутат Верховної Ради).

– Оголошено підозри або обшуки – далеко не посадки. У минулому скликанні, я пам’ятаю, теж багато з кого недоторканність знімали.

– Це було в минулому скликанні, і це було в минулому. А зараз у нас буде зовсім інша історія. Між оголошеннями підозр і обвинувальними актами в суді буде проходити зовсім іншу кількість часу.

– Через скільки до вас прийти, щоб задати питання: «Де обіцяні посадки?»

– Це треба запитати у суддів. В тому числі, у суддів Вищого антикорупційного суду.

– Минула влада теж так говорила, вибачте.

– Наше завдання – ці справи довести до суду. І відповідно супроводжувати вже в суді. Наше завдання – зробити так, щоб у суду була робота.

Руслан Рябошапка, 43 роки. З самого початку своєї кар’єри займається правовими та юридичними питаннями. З 2010 працював при секретаріаті українського уряду. Готував матеріали по боротьбі з корупцією в країні.

Широкій публіці його ім’я стало відомо в 2016 році. Він став членом Національного агентства з питань протидії корупції в Україні. Одним з головних напрямків роботи агентства є боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади – перевірка декларацій чиновників, стилю їхнього життя і виявлення фактів зловживання владою. Через рік – у 2017-му – Рябошапка заявив про глибоку кризу в агентстві і його нездатність виконувати свою роботу. У підсумку написав заяву про звільнення.

У 2019-му Руслан Рябошапка став членом команди Володимира Зеленського. Під час президентської кампанії був його радником.

Після перемоги Зеленського на виборах призначений заступником голови адміністрації президента України з правових питань.

29 серпня 2019 го став генеральним прокурором України. На цій посаді змінив Юрія Луценка.

За 2,5 місяці роботи Рябошапка почав масштабну реформу Генпрокуратури. Її головна суть – скорочення штату і переатестація всіх співробітників, яку багато хто критикує.

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