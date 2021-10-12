Росія продовжує захоплення сховищ ядерної зброї в окупованому Криму – замглави МЗС

Росія продовжує завозити до окупованого Криму засоби доставки ядерної зброї та захоплює сховища під неї, розміщені на півострові. Про це 11 жовтня під час брифінгу щодо ситуації в Чорному і Азовському морях заявив заміміністра закордонних справ України Микола Точицький.

За словами Точицького, такі дії Росії «підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї».

10 серпня український віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом під час робочої поїздки в США закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в Криму. За його словами, це можна зробити «за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів».

Російська влада назвала «провокацією» заяву Рєзнікова.

Раніше про нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своїй статті для американського видання Foreign Affairs.

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар під час засідання всеукраїнського форуму «Україна 30» вказала на те, що Росія продовжує облаштовувати інфраструктуру в окупованому нею Криму під розміщення ядерної зброї.

Про те, що Росія відновлює ядерну базу в окупованому Криму повідомляв і народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У жовтні 2018 року тодішній глава МЗС України Павло Клімкін заявляв про наявність обґрунтованих підозр, що Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для нього.

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.