У РНБО обіцяють розглянути санкції стосовно білоруських чиновників у разі «надходження пропозицій»

У Раді національної безпеки та оборони розглянуть питання санкцій стосовно білоруських чиновників у разі «надходження пропозицій». Про це повідомили в РНБО у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначених у Вашому запиті осіб від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – мовиться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що отримали та опрацювали в межах законодавства депутатське звернення щодо запровадження санкцій стосовно білоруських чиновників, пов’язаних із режимом Олександра Лукашенка.

«Згідно зі статтею п’ятою Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України», – додали в РНБО.

25 лютого 2021 року Європейський союз продовжив на рік санкції проти білоруських чиновників. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, санкції також зачеплять економічних суб’єктів, керівників бізнесу і компаній, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка або підтримують його.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів певних осіб – наразі це 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, а також заморожування активів, що належать сімом організаціям. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено прямо або побічно надавати кошти певним особам.

22 лютого Рада ЄС із закордонних справ заявила, що через тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади Білорусі ЄС розгляне питання про подальші санкції. Крім того, у Брюсселі вказували, що ЄС продовжить підтримувати білоруський народ в його законному прагненні до демократії, в тому числі за допомогою підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

Під час придушення протестів загинули щонайменше 5 людей. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти опонентів. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників значно скоротилося.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.