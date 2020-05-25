В Україні повинні створити аналітичний центр для вивчення інфекційних хвороб – РНБО

В Україні повинні створити інформаційно-аналітичний центр з вивчення інфекційних хвороб та патогенів, які їх спричиняють, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з директором Інституту молекулярної біології та генетики Михайлом Тукалом.

«Секретар РНБО України наголосив на необхідності координації обміну відповідною інформацією вітчизняними лабораторіями мікробіологічного профілю і створення єдиної інформаційної бази, до якої матимуть доступ такі лабораторії», – повідомив Данілов.

Станом на ранок 25 травня в Україні виявили 21 245 випадків COVID-19. Через викликані хворобою ускладнення 623 людини померли, 7 234 – одужали.