Сьогодні відбудеться засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня засідання РНБО.

Як йдеться на сторінці Ради нацбезпеки у фейсбуці, всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

А почнеться засідання о 17:00 в Офісі президента.

Переліку питань до розгляду не вказують.

20 серпня під головуванням Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто, зокрема, застосування обмежувальних заходів до низки осіб і компаній. Серед тих, хто потрапив під санкції, є позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

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