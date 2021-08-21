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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції

Указ президента України Володимира Зеленського набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Текст указу оприлюднений 21 серпня на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

20 серпня під головуванням Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто, зокрема, застосування обмежувальних заходів до ряду осіб і компаній. Серед тих, хто потрапив під санкції, є позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

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