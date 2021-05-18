Зеленський ввів у дію рішення РНБО про видатки на нацбезпеку в декларації на 2022-2024 роки

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про видатки на національну безпеку в декларації на 2022-2024 роки.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має в бюджетній декларації на 2022-2024 роки передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше ніж 5 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України.

Крім того, Кабінет міністрів має забезпечити під час підготовки проєктів законів про державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.