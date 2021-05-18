Офіс генпрокурора і адвокати Медведчука оскаржили запобіжний захід депутату

Офіс генерального прокурора України оскаржив рішення Печерського районного суду Києва щодо застосування запобіжного заходу до народного депутата Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ОГП.

«Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту», – заявили в ОГП.

В Офісі генпрокурора додали, що прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Народний депутат України Ренат Кузьмін у телеграм-каналі повідомив, що адвокати Віктора Медведчука також внесли апеляцію на рішення Печерського суду щодо застосування до Медведчука цілодобового домашнього арешту.

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».