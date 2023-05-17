У Росії оголосили про заочний арешт українського кінопродюсера Олександра Роднянського

Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського кінопродюсера Олександра Роднянського у справах про поширення «фейків» про російську армію (стаття 207.3 КК РФ). Увагу на картку справи на сайті суду звернуло 17 травня видання «Медіазона».

Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося. Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для продюсера та режисера пройшли 27 квітня. Арешт Роднянського був оскаржений наступного дня. Рішення у справі Випипаєва набрало чинності 3 травня. Басманний суд, зазначає «Медіазона», опублікував картки справ лише 17 травня.

Олександр Роднянський народився в Києві, в Україні відомий як продюсер, що стояв біля джерел популярного телеканалу «1+1». Понад 20 років він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Роднянського «іноземним агентом».

Драматург, режисер та актор Іван Вирипаєв уже кілька років живе та працює у Варшаві, донедавна він залишався одним із найпопулярніших театральних авторів у Росії. Він також виступає проти російського вторгнення в Україну.