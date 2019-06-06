До України повернуться 10 дітей із родини, яку підозрюють у торгівлі людьми – АП

Десятеро дітей родини Сусляків, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії, вночі повернуться в Україну, повідомила Адміністрація президента.

«Ми хочемо подякувати грузинській стороні за швидке реагування та вирішення всіх питань, пов’язаних із поверненням українських дітей на батьківщину. Нам була надана повна можливість спілкування з дітьми», – повідомив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Грузія підозрює Юлію та Юрія Сусляків у торгівлі дітьми. Жінку затримали, коли вона з десятьома її дітьми, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до сепаратистського регіону Абхазії.