Rogers Cup: Світоліна зіграє у чвертьфіналі з Кенін

Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Суперницею українки стане американка російського походження Софія Кенін, яка напередодні зупинила другу ракетку України Даяну Ястремську.

Матч Світоліної відкриватиме ігровий день на Центральному корті. Початок гри – о 19:30 за Києвом.

Світоліна третій рік поспіль зіграє у чвертьфіналу Rogers Cup. У 2017 році вона святкувала перемогу на турнірі.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.