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09 Серпень 2019, Київ 09:04
Новини | Спорт

Rogers Cup: Світоліна зіграє у чвертьфіналі з Кенін

Гра Світоліної почнеться о 19:30 за Києвом

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Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Суперницею українки стане американка російського походження Софія Кенін, яка напередодні зупинила другу ракетку України Даяну Ястремську.

Матч Світоліної відкриватиме ігровий день на Центральному корті. Початок гри – о 19:30 за Києвом.

Світоліна третій рік поспіль зіграє у чвертьфіналу Rogers Cup. У 2017 році вона святкувала перемогу на турнірі.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.

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