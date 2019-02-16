Румунія виступила за посилення присутності НАТО в Чорному морі

Президент Румунії Клаус Йоханніса під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки закликав посилити присутність НАТО в Чорному морі. Про це повідомляє агентство УНІАН.

«Оскільки Європейський Союз втілює свої рішення щодо санкцій, він повинен продовжувати неухильно робити це. НАТО має ще більше зміцнювати свій потенціал стримування і оборони на східному кордоні. Саме тому Румунія рішуче підтримує посилення злагодженості на східному фланзі. Більш того, в регіоні Чорного моря, де обстановка в області безпеки все більшою мірою зіштовхується з викликами, як ми це бачили недавно, необхідна більша присутність НАТО», – зазначив Йоханніс.

Раніше десантний корабель ВМС США «Форт Макгенрі» увійшов до румунського порту Констанца. Це була перша поява американського корабля в Чорному морі після захоплення Росією трьох українських військових кораблів біля берегів Криму.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці та закликали до стриманості та деескалації напруги.