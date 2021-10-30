Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Римі почався саміт лідерів G20

Це перша особиста зустріч лідерів G20 від початку пандемії коронавірусу майже два роки тому

У Римі стартував дводенний саміт лідерів «Групи 20». Глави держав зібралися, щоб обговорити зміну клімату та глобальну економіку.

Це перша особиста зустріч лідерів G20 від початку пандемії коронавірусу майже два роки тому. COVID-19 та пов’язані з ним питання будуть серед тем до обговорення, проте основний пункт порядку денного – кліматичні зміни.

Саміт відбувається безпосередньо перед конференцією ООН, яка має відбутися у шотландському Глазго 31 жовтня. Загалом на країни, що входять до «Групи 20», припадає понад 80 відсотків викидів вуглецю.

Напередодні, під час зустрічі президента США Джо Байдена з папою Римським Франциском, понтифік наголосив, що світові лідери мають дати майбутнім поколінням «конкретну надію» на те, що вони підуть на необхідні радикальні кроки.

Під час саміту також очікується підписання угоди про запровадження глобального мінімального корпоративного податку.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG