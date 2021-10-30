У Римі почався саміт лідерів G20

У Римі стартував дводенний саміт лідерів «Групи 20». Глави держав зібралися, щоб обговорити зміну клімату та глобальну економіку.

Це перша особиста зустріч лідерів G20 від початку пандемії коронавірусу майже два роки тому. COVID-19 та пов’язані з ним питання будуть серед тем до обговорення, проте основний пункт порядку денного – кліматичні зміни.

Саміт відбувається безпосередньо перед конференцією ООН, яка має відбутися у шотландському Глазго 31 жовтня. Загалом на країни, що входять до «Групи 20», припадає понад 80 відсотків викидів вуглецю.

Напередодні, під час зустрічі президента США Джо Байдена з папою Римським Франциском, понтифік наголосив, що світові лідери мають дати майбутнім поколінням «конкретну надію» на те, що вони підуть на необхідні радикальні кроки.

Під час саміту також очікується підписання угоди про запровадження глобального мінімального корпоративного податку.