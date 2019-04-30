Росія надсилає до Білорусі нового посла на заміну Бабичу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення новим послом Росії в Білорусі Дмитра Мєзєнцева. Він також звільнив із посади голови російського дипломатичного представництва в Мінську Михайла Бабича.

Крім того, Бабич звільнений з посади спеціального представника президента Росії з розвиту торгово-економічної співпраці з Республікою Білорусь.

До призначення Мєзєнцев був членом Федеральних зборів Росії від Сахалінської області.

Михайло Бабич працював на посаді Надзвичайного та повноважного посла Росії в Мінську з серпня 2018 року. Таким чином, на цій посаді він провів менше року.

У березні 2019 року Бабич наразився на критику Міністерства закордонних справ Білорусі за «менторську» манеру коментувати відносини між Москвою та Мінськом.