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30 Квітень 2019, Київ 23:43
Новини | Міжнародні

Росія надсилає до Білорусі нового посла на заміну Бабичу

Михайло Бабич провів на посаді російського посла в Мінську менше року

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення новим послом Росії в Білорусі Дмитра Мєзєнцева. Він також звільнив із посади голови російського дипломатичного представництва в Мінську Михайла Бабича.

Крім того, Бабич звільнений з посади спеціального представника президента Росії з розвиту торгово-економічної співпраці з Республікою Білорусь.

До призначення Мєзєнцев був членом Федеральних зборів Росії від Сахалінської області.

Михайло Бабич працював на посаді Надзвичайного та повноважного посла Росії в Мінську з серпня 2018 року. Таким чином, на цій посаді він провів менше року.

У березні 2019 року Бабич наразився на критику Міністерства закордонних справ Білорусі за «менторську» манеру коментувати відносини між Москвою та Мінськом.

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