МЗС Білорусі: посол Росії «не зрозумів різницю між федеральним округом і незалежною державою»

Міністерство закордонних справ Білорусі закликає посла Росії в Мінську Михайла Бабича проявити «трохи поваги» і не вдаватися до «менторства» у розмовах про відносини між двома країнами.

«Не завжди вистачає часу на те, щоб читати всі інтерв’ю Михайла Бабича. Благо всі вони схожі, і менторська лінія міркувань не сильно змінюється… На мій погляд, за короткий час роботи в Білорусі він просто не зрозумів різниці між федеральним округом і незалежною державою. Думаю, найближчим часом нашим партнерам будуть надані детальні відповіді на заяви пана посла», – заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз 15 березня.

Він наголосив, що відносини між двома «країнами і народами набагато глибші і всеосяжні, ніж штучний, підтасований набір цифр, за які регулярно хапається російський дипломат».

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Заява Глаза з’явилася після інтерв’ю Бабича російському державному агенству «РИА «Новости», в якому він заявив, що Росія «готова допомогти» Білорусі при загрозі суверенітету, а також заочно подискутував із президентом Олександром Лукашенком.

Президент Росії Володимир Путін призначив Михайла Бабича послом у Білорусі в серпні 2018 року.