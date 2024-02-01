Міноборони Росії заявило про чергову атаку безпілотників у трьох областях

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі і вранці 1 лютого безпілотники атакували об’єкти у трьох областях РФ: Бєлгородській, Курській і Воронезькій.

У російському відомстві заявили, що нібито збили 11 безпілотників. Про руйнування наразі невідомо. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел редакція поки не може.

Відповідальність за атаку в Міноборони Росії поклали на українські сили. Українська сторона ситуацію не коментувала.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що в інтерв’ю йому керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися.

При тому, що, як вказує телеканал, Буданов відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції «цілком можливі».

«Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури й об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації», – заявив очільник ГУР.

За його словами, тепер російські громадяни нарешті «бачать реальну картину (війни – ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь».

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування й жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Україна офіційно не визнає ударів по території Росії. Зокрема, якщо йдеться про прильоти в глибокому російському тилу.