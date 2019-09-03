У Росії блогера засудили на 5 років ув’язнення за погрози дітям силовиків у соцмережі

У Росії до п’яти років ув’язнення засудили блогера Владислава Синицю за звинуваченням у погрозах дітям російських силовиків у Twitter.

Суд у Москві визнав блогера винним у розпалюванні ненависті, коли він, використовуючи вигадане ім’я Макс Свєтлов, поширив у твітері 31 липня заяви на підтримку помсти дітям силовиків, які жорстоко розганяли акції протесту в Москві.

30-річний блогер заявив про свою невинуватість у суді, наголосивши, що не мав злочинного наміру, коли писав твіт. Після оголошення вироку він пообіцяв його оскаржити.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, слідство було завершене за рекордні два дні, а суд розглянув справу за добу.

Протести з вимогою допустити до виборів у Московську міську думу незалежних кандидатів тривають у столиці Росії понад місяць. Під час акцій 27 липня і 3 серпня були затримані кілька тисяч людей, поліція застосовувала силу і спецзасоби. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це викликало різку критику з боку опозиції і правозахисників.

Декількох незалежних кандидатів відправили під адміністративний арешт. Зокрема, опозиціонер Ілля Яшин відбуває п’ятий адміністративний термін поспіль.

Жорстокий розгін протестів і подальші адміністративні й кримінальні справи, порушені проти учасників протесту, викликали бурхливу реакцію в мережі. Блогери намагалися встановити особи силовиків, які били кийками учасників протестів і вимагали покарати їх за неправомірне застосування сили.