Росія: опозиціонера Яшина затримали вп’яте поспіль

Російського опозиційного політика Іллю Яшина 28 серпня затримали вп’яте поспіль, про що сам політик сповістив на сторінці у Facebook.

20 серпня Яшин був заарештований четвертий раз поспіль на 10 діб. До цього його заарештували на 10 діб 29 липня за заклики до участі в неузгодженій акції. Наступного дня політику додали ще 10 діб арешту за організацію мітингу. Ці терміни Яшин відбував одночасно і мав вийти на волю 8 серпня, однак цього дня суд призначив йому ще 10 діб арешту.

Яшин висувався в одному з округів у столиці Росії і його не допустили до виборів у Московську міську думу за рішенням окружного виборчкому.

Протести у Москві тривають з середини липня, після того як стало відомо про відмову десяткам незалежних кандидатів у реєстрації на вибори до Московської міської думи.

Акції 27 липня і 3 серпня розігнали силовики, які затримали загалом близько 2500 людей. Декількох незареєстрованих кандидатів відправили під адміністративний арешт.